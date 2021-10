Aujourd'hui je reviens sur toutes les conversions micros et consoles du titre culte de Capcom, Ghosts 'n Goblins.Alors forcément, il y a de tout, de l'excellent au très mauvais, et il manque souvent des niveaux par rapport à l'arcade.J'en profite pour vous montrer aussi les dernières versions homebrew, notamment sur MSX Turbo R, GX 4000 et Amstrad CPC6128+, et vous allez voir que ces machines en avaient dans le ventre quand on les exploitait à fond.Bonne vidéo !!!