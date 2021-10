Bon, de mon côté, même si la mise à jour est la bienvenue, je vais jouer le chieur car même si maintenant c'est parfait pour les textes à l'écran, bah au niveau des icones elles même... C'est pas l'extase.Les icones manquent encore de précision. Disons qu'au moins, le Dashboard a enfin un petit "up" par rapport au Dashboard d'une Xbox Series (ou Xbox One) connectée, avec une interface plus fine, mais dommage que ça ne suive pas sur les icones (si vous avez une Xbox Series X, vous verrez que c'est flagrant, maintenant, avec l'icone PARAMETRES par exemple par rapport au texte qui est en dessous).J'vais faire le chieur mais y'a même un manque de cohérence dans l'interface maintenant, avec des objets que qualités différentes (je soupçonnes que les icones soient upscalées, et comme elles représentent 80% de ce qu'il y a à l'écran...).Et vous, de votre côté, ça donne quoi ? L'avez-vous remarqué ? Un meilleur confort ? Une mise à jour de 770 Mo () totalement inutile ? Un argument de poids pour fermer le clapet de ceux qui trouvaient l'interface en 4K de la PS5 mieux fini ?