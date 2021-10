L'univers de ce jeu m'habite depuis presque 7 ans maintenant et je souhaitais faire un regroupement de créations de fans passionnés qui ont fait pour la plupart des œuvres incroyables pour rendre hommage à cette licence et pour l'approfondir, s'y plonger d'avantage.Bloodborne, l'enfant du Romantisme Noir par l'excellente chaineComment fonctionne l'horreur de Bloodborne parL'histoire de Bloodborne en Anglais parle passionné de Souls.imaginant Bloodborne II pour un concours sur Artstation.imaginant Bloodborne II pour un concours sur Artstation.imaginant Bloodborne II pour un concours sur Artstation.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si vous avez des créations de passionnés, n'hésitez pas à les partager en commentaire !

Who likes this ?

posted the 10/19/2021 at 09:42 AM by sora78