J'ai la chance de pouvoir actuellement parcourir Back 4 Blood (mais sans les potes) et c'est vraiment bon ^^ !PS5 (let's play)Xbox Series S (gameplay)Ca fait du bien de retrouver l'ambiance Left 4 Dead qu'on pouvait déjà un peu ressentir dans Aliens Fireteam et World War Z, sauf qu'ici ça a un parfum plus... Authentique.Qui va se lancer dans l'aventure le 12 octobre ici ?

posted the 10/09/2021 at 02:39 AM by suzukube