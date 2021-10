「Biohazard 4 VR」Dev Audio Transcription

La phrase sur l'âge assez jeune de Hannigan est partie à la trappe donc...

Leon ne dit plus que Hannigan se sentait seule sans lui...

-Luis ne fait plus la petite blague sur un équipement militaire américain et le corps d'Ashley...



Resident Evil 4 VR sort bientôt et on apprend aussi que certains dialogues seront remaniés pour des raisons douteuses. Adieu les petites blagues et flirt de Leon a Hannigan ou Luis a Ashley. En effet certains propos ont tout simplement été supprimés du jeu, je vous laisse juger par vous-mêmes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bref on stop ici la farce car c'est comme ça tout le long du jeu.En tout cas, on espère que cette énième édition de Resident Evil 4 apportera une réelle rejouabilité et de nouvelles sensations de jeu grâce a la réalité virtuelle de l'Oculus Quest 2.Le jeu est toujours prévu pour le 21 Octobre 2021.PS: Bravo Nomura, malgré que ça râle sur ton Remake, Aerith est resté notre Aerith. Respect.