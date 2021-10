Software Sales

1 [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki (Falcom, 09/30/21) – 50,114 (New)

2 [PS4] FIFA 2022 (Electronic Arts, 10/01/21) – 25,936 (New)

3 [PS4] Lost Judgment (Sega, 09/24/21) – 20,393 (132,245)

4 [PS4] Melty Blood: Type Lumina (DELiGHTWORKS, 09/30/21) – 18,833 (New)

5 [NSW] FIFA 2022 Legacy Edition (Electronic Arts, 10/01/21) – 13,385 (New)

6 [NSW] Melty Blood: Type Lumina (DELiGHTWORKS, 09/30/21) – 11,604 (New)

7 [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) – 10,862 (137,179)

8 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,005 (4,073,252)

9 [NSW] Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set (Bandai Namco, 09/24/21) – 9,897 (51,971)

10 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 9,611 (2,214,466)



Hardware Sales

1 Switch – 32,086 (17,165,354)

2 PlayStation 5 – 11,014 (909,143)

3 Switch Lite – 8,377 (4,080,134)

4 Xbox Series S – 2,763 (35,387)

5 PlayStation 5 Digital Edition – 1,781 (175,875)

6 Xbox Series X – 1,372 (63,757)

7 PlayStation 4 – 933 (7,812,506)

8 New 2DS LL (including 2DS) – 474 (1,174,545)