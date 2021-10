Salut !Après les découvertes de Forsaken Realms - Exodus Rising et le tout récemment annoncé Arise of Awakener, je viens d'en faire une nouvelle avec Robin Hood - Sherwood Builders !Un jeu qui, ma foi, paraît sympathique et dont j'ai pu faire la démo (dispo sur steam) pour en apprendre un peu plus !Vous connaissiez ?Un jeu dans l'univers de Robin Hood, ça vous tente ?Je suis pas mal inculte des jeux Robin Hood, c'est même le premier pour moi en fait, y'en avait d'autres qui couvrait ces différents genres ?Vous pensez quoi du jeu ? Intéressé ou pas du tout ?