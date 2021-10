Bon alors là, j'aimerais bien savoir si quelqu'un ici, parmi les vieux gamers poilus, a réussi à terminer ce jeu lors de sa sortie, sans sa soluce.Parce que quand même, c'était ultra dur, et à coté Dark Souls on peut dire que c'est de la rigolade.Et je pose la question : a-t-on à faire au jeu vidéo le plus difficile jamais sorti ?Je reviens donc sur sa conception, entamée dès la sortie du premier épisode fin 1987, sans oublier la traditionnelle revue de presse.