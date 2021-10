Ca se passe à la Fnac, avec le code FNAC vous aurez 40 € de crédité sur votre cagnotte, et la console est à 309,99 € du coup. Vous pouvez également ajouter Metroid Dread et avoir encore 10€ en bon d'achat ^p^ !

Like

Who likes this ?

posted the 10/01/2021 at 09:07 PM by suzukube