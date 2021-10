Cependant, suite à une restructuration des divisions de développement de jeux de la société plus tôt cette année, Konami se concentre désormais sur le retour de ses plus grandes marques dans l'espace des jeux premium, a-t-on appris à VGC.



Le premier de ces titres sera un nouveau jeu Castlevania, que les sources décrivent comme une "réimagination" de la série actuellement en développement en interne chez Konami au Japon, avec le soutien de studios externes locaux.

On a beaucoup spéculé sur le fait que le studio Bluepoint de Demon's Souls pourrait travailler sur un remake de Metal Gear Solid. Cependant, VGC a appris que la série est en fait travaillée par un studio externe basé en Chine.



Le projet de remake n'en est qu'au début de son développement et plusieurs sources ont suggéré qu'il serait centré sur le jeu préféré des fans, Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, plutôt que sur le MGS original.



Konami a également l'intention de sortir des remasters des jeux Metal Gear Solid originaux pour les consoles modernes, avant le projet plus vaste, selon nos informations.

Enfin, plusieurs jeux Silent Hill sont actuellement en cours de développement dans divers studios de développement externes, comme l'indiquait un précédent rapport de VGC datant de février.



L'un de ces projets a été confié à un éminent développeur japonais au début de l'année, nous a-t-on dit.



Konami devrait présenter publiquement ses projets lors des principaux salons de l'année prochaine, si les perturbations liées à la pandémie le permettent. Konami s'est retiré du salon E3 2021 de cette année en raison de problèmes de " timing ", bien qu'il ait confirmé à l'époque avoir " un certain nombre de projets clés " en préparation.

