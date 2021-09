Tout d'abord, cela fait des années que je ne joue plus aux jeux de foot. Cela dit, étant membre Xbox Game Pass Ultimate, et ayant accès à l'Early Access du jeu, je me suis dis qu'à la vue de sa réputation, j'aimerais bien voir en quoi ce jeu est *si* mauvais...Eh bien surprise : L'introduction est bien sympa, et je vois bien qu'il s'agit du moteur Frosbyte ^^ ! Ce n'est qu'une intro qui doit plaire aux noobs comme moi, je suppose, donc passons plutôt aux matches...Et ici, j'ai trouvé les animations des joueurs plutôt réussies, les phases d'introduction aux matchs sont en 30 fps, c'est vrai, mais ça donne un aspect TV. Le DOF est très élevé, parfois mal calibré (ça pixelise sur les arrières plans), mais je ne sais pas si c'est ce qui fait de ce FIFA 22 un mauvais FIFA ? Les commentaires en français sont vraiment cohérents, les reprises des meilleures actions fonctionne pas mal, et même moi qui n'y connait strictement rien au Foot, je reconnais immédiatement Thierry Henry ou m'Bappé...Mais vous, qui êtes connaisseur du jeu, vous allez pouvoir m'éclairer sur les défauts du jeu (je n'ai pas joué au jeu en profondeur, aucune idée de ce qu'est le mode FUT par exemple, et ne suivant pas le Football de toutes les manières, je n'ai pas trop la notion de quels joueurs vaut combien) ? Allez-vous acheter ce FIFA 22 lors de sa sortie, vendredi prochain ?Fait marrant : Je ne savais pas qu'il y avait des publicités pour PlayStation autour du terrain dans la version Xbox du jeu ! Ça m'a vraiment surpris ^^ !Bonus : Comparatif FIFA 21 vs FIFA 22