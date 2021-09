Passé pas "maitre" mais presque dans l'animation sur plan fixe à, force de pratiquer, je commence à avoir quelque jolie prod à mon actifs ! Et pour les mélomanes je mixe (avec moins de skills)mais je débrouille. Petit tour d'horizon des prods made by pademonium:On commence avec un super cliché en 3d render que j'ai animé pour un artiste! Énorme fan (ça aide) j'ai mixé le tout avec du Peter bence( un virtuose du piano)Street Fighter LegacyCelui là c'est cadeau les gars ,posez vous tranquilou avec le kawa et laissez vous bercer de souvenirs...NoctisGros boulot sur les effets , je suis partie du wallpapers fixe officiel. Bordel on dira ce qu'on voudra mais l'ost d'FFXV est un petit bijou.2 fonds Castlevania ambiance Lord of shadowet je finirais avec le Zelda et cette reprise de folie du thème de Link to the Past !J'ai rendu le tout responsive audio ( les effets réagissent aux sons)Suite semaine prochaineN'hésitez pas à e demander des fonds pour des jeux, étant donné que je couvre à peu près tout les gros hits en concevant des thèmes pour les interfaces gaming( (launchbox , hyperspin , retrobat) ,je conserve les backgrounds que j'ai conçu donc j'ai un peu près ...Tout