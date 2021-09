Jeu Fini



Je ne suis pas un grand fan de Tales of, la plupart de ceux que j'ai eu entre les mains m'ont fait lacher la manette (a part Xillia, mais pas forcement pour ses qualités) et les deux derniers que sont Zestiria et Berseria ne m'ont pas du tout donné envie.L'annonce de ce nouvel episode m'a tout de suite intéressé grace a ses graphs enfin actuels et à ces persos plus mature, et je ne me suis pas trompé car ça faisait bien longtemps que je n'avais pas kiffé un J-RPG comme ça.- C'est beau- OST comportants de bons themes et chansons- Histoire bien sympa- Équipes attachantes- Systeme de combat bien bourrin- Pas mal d'annexes (donjon, boss, quetes ect...)- 25 minutes de scenes d'animations- ça blablate parfois quand meme un peu trop- un peu de clipping- Certains mechants qui auraient merités d'etre un peu plus creusé niveau backgroundBon je vais pas tergiverser, ToA est pour moi l'un des meilleurs J-RPG que j'ai pu faire ces dernieres années et pour l'heure mon GOTY. C'est beau aussi bien techniquement qu'au niveau DA qui possède certains decors juste fou. Ca bourre a fond niveau combat, l'OST comporte quelques tres bons themes et la relation Alphen/Shionne a fait fondre mon ptit coeur de vilain Pro-S.Apres niveau defauts malheureusement on échappe pas a certains dialogues qui peuvent durer des plombes surtout vers la fin (mais on est loin de Scarlet Nexus rassurez-vous) et a du clipping qui fait un peu tache sur Next-Gen.Bref cette pause de plusieurs années a fait du bien a la serie qui en avait a premiere vue grand besoin et meme si ils ne veulent pas faire de suite, pour le coup moi je ne dirais pas non de retrouver la bande dans une autre aventure.A voir maintenant si Shin Megami Tensei V arrive a prendre sa place du meilleur J-RPG de 2021 et donc de GOTY 2021