Hello

Plutôt fan de Nintendo pour jouer en famille et pour ses licenses, j'avais aussi une Séries S avec XGP pour faire quelques licenses.

Et puis j'ai testé le xCloud sur ma télé via mon PC (Fibre 1ghz) et franchement c'est de loin l'experience cloud la plus satisfaisante que j'ai testée!

super fluide et très peu d'artefacts, en gros ça me suffit.

L'avantage versus la Series S c'est l'absence de contrainte de stockage donc la possibilité de jouer à plus de jeux à la fois.

Par contre il manque encore pas mal de trucs sur le cloud par rapport au XGP console.

Graphiquement c'est pas identique non plus mais ça passe pas mal surtout versus la Series S qui est en 1080p.

Moralité, j'ai revendu ma Series S 230€ (payé 200 y'a moins d'un an) et je vais garder que le cloud.

Voilà!! Avez vous testé le cloud sur votre TV aussi?