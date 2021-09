Si vous avez aimé Commando comme moi (ou si vous aimez toujours d'ailleurs), cette vidéo est faite pour vous !!!Je reviens sur toutes les conversions micros de l'époque, il y en a pour tous les ordinateurs des temps anciens, de l'Apple 2 aux ZX Spectrum en passant par l'Amstrad CPC, le C64, l'Atari ST ou l'Amiga, et j'en passe.Sans oublier les conversions consoles des anciens temps (Atari 2600 et autres Intellivision), ainsi que la fameuse conversion Nintendo NESEt bon il y a de tout vous verrez, de l'excellent au ... médiocre

posted the 09/18/2021 at 07:28 AM by jedi