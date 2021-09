Petit unboxing de l'édition collector de Tales of Arise ^^ !Que dire, si ce n'est que... Ce collector aurait pu être dantesque, mais il est entâché par :- La taille et le matériau utilisé par le buste, vraiment léger et petit (en revanche, la modélisation est de qualité, heureusement).- L'Artbook, un peu léger, avec des pages fines et seulement 64 pages... J'aurais aimé un truc plus consistant, surtout pour un "The Art of".- Le Steelbook est sympa, même si pour moi c'est plus un bonus qu'autre chose (et en plus ça rouille dans les DOM). En plus 3 "CD" tiennent mal dedans (2 blu Ray d'install pour le jeu + L'OST sur CD)- L'OST au format CD, c'est cool, mais sincèrement, les CD Audio, je n'en peux plus (heureusement, on peut télécharger l'OST sur le site de Bandai Namco).- Franchement les packs de tenues à la plage et consort, ça va 5 minutes - même moi qui kiffe les waifus, c'est too much de facturer ça dans le collector !Bref, mitigé, à la limite, j'aurais préféré avoir une belle figurine à acheter séparément à 150 € et de qualité. Du style la figurine de Mona : https://www.play-asia.com/genshin-impact-17--scale-pre-painted-figure-astral-reflection-mon/13/70eqol . Et prendre un Artbook "The Art Of" à 30/50 € quoi ^^ !Pour ceux que ça interesse, on peut encore trouver le collector au Japon (US$ 175.99), et Amazon en avait remis en stock hier : https://www.play-asia.com/tales-of-arise-premium-edition-edition/13/70eek9 Y'en a d'autres qui ont craqué pour ce collector (NDLR : pour ceux qui se posent la question, oui, j'aurais préféré avoir le jeu en dématérialisé, mais non, je ne vais pas le racheter vu que je l'ai déjà dans le coffret) ?