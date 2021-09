Bon ça va parler aux vieux de la vieille, mais Sir Clive Sinclair s'est éteint à 81 ans.Il est surtout connu pour être l'inventeur du ZX81 et du ZX Spectrum, bécanes sur lesquelles nombre de développeurs actuels ont fait leurs armes.RIP.

Like

Who likes this ?

posted the 09/16/2021 at 07:06 PM by jedi