- Avec le nouveau patch, PS5 ajoute le ray-tracing dans les réflexions aux mêmes matériaux que X-Series, mais pas l'occlusion ambiante.- La résolution moyenne a baissé sur la PS5, la PS5 et la série X sont maintenant très proches en termes de résolution, mais la PS5 a toujours un léger avantage.- Les temps de chargement se sont améliorés sur PS5, mais sont toujours plus rapides sur Xbox.- Les versions Xbox n'ont pas changé de performance/qualité avec le dernier patch - PS5 a toujours des problèmes de chute de framerate.Bonus : Le Neo G9 pour ceux qui sont sur le PC MasterRace et loin de tous ces compartifs futiles