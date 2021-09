Asphalt 9 sur Xbox Series et Xbox One, c'est exactement le même jeu que sur mobile. Un jeu d'arcade fun, mais avec des courses beaucoup, beaucoup trop courtes! Ca passe sur Switch, sur Xbox... C'est quand même bien frustrant.Y'a même des lootboxes déguisées en cartes Panini, comme ça personne ne se plaindra

Like

Who likes this ?

posted the 09/02/2021 at 01:31 PM by suzukube