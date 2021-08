Extraits:"Pour les présentations toujours générales, rappelons qu'Elden Ring proposera un vaste monde central qui desservira des zones aux environnements très différents. Mais il ne faut pas pour autant croire que le monde ouvert ne servira que de hub destiné à la distribution des nouvelles zones ou des donjons « legacy », qui sont des endroits tentaculaires et plus conformes à ce que l'on connaît d'ordinaire dans la saga des Souls. Au contraire, le monde ouvert regorgera de donjons connectés sans temps de chargement, et ces derniers devraient offrir leur lot de trésors et de boss à découvrir pour les aventuriers les plus téméraires. L'exemple qui nous a été dévoilé nous plaçait au cœur d'un cimetière souterrain rempli d'ennemis, de pièges et de passages dérobés qu'il appartenait ou non au joueur d'explorer.""L'ensemble du monde sera très vertical. Vous pourrez à loisir l'explorer à dos de cheval et emprunter des couloirs d'air vous propulsant au sommet des plus hauts reliefs pour faciliter votre exploration. Différents checkpoints, l'équivalent des feux de camp des Souls, seront disséminés dans le monde ouvert et dans les donjons et des points de réapparition intermédiaires pourront être découverts par le joueur. Si d’aventure vous mourez à tel endroit, vous pourrez choisir de réapparaître depuis un checkpoint proche ou depuis l'un des « feux de camp » précédemment découverts. Une bonne manière de contraster avec la grandeur de l'univers d'Elden Ring et donc d'empêcher de décourager le joueur en le faisant réapparaître à une relative proximité de son cadavre."Attentes 5/5L'article en entier: https://www.jeuxvideo.com/preview/1453502/elden-ring-on-a-vu-le-titre-le-plus-ambitieux-de-from-software-dark-souls.htm