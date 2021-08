Et du coup, j'suis impatient d'être au 28 octobre ^^ ! On a déjà été gâté avec JO 2020 de SEGA, un véritable Track & Field moderne pour ceux qui ont connu les jeux NES, et là... L'ambiance Riders à l'air de revenir en force :-D ! Ça me donne presque envie d'aller faire un petit tour dans les Pyrénées. Ou du côté d'Annecy...M'enfin j'avais oublié sur le Deltaplane était aussi injouable que celui de Sonic 2 sur Master System et Game Gear -_- !