Les cinématiques sont en 30 fps DF pense que c'est pour le style : ) !Certaines cinématique en vidéo ont été remplacées par des vidéos en temps réel (d'ou la synchro labiale jap meilleure)Meilleures textures sur certains éléments (exemple : épée dans un cutscene)La synchrolabiale japonaise fonctionne comme prévueTransfert de sauvegardes facilités dans le jeu sans avoir à télécharger le jeu d'origineMode "Better Resolution" ou "Better Framerate"La version PS4 fonctionnait déjà en 60 fps sur PS5.Le jeu tourne en 4K native (2160p) MAIS Digital Foundyr voit des artefacts de Checkboard, donc ils pensent que y'a du Checkboard Rendering dans le jeu...Plus de chargements ! (Ok 1 seconde 54 si vous voulez pinailler)