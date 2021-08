Sa ou fè Gamekyo ! Jodi la, nou kay palé an ti tak de Splitgate, pass mwen pa sav si zot consyan tou sa zot ka manké an boykotan sé freetoplay la !Wow, cette année, on est sacrément gâté en terme de jeux ! Imaginez une seconde, le retour de Portal, à la sauce multijoueur, avec un petit côté futuriste à la Halo pour vous aider à patienter jusqu'à la sortie de Halo Infinite. Vous en avez rêvé ? Et bien c'est Splitgate ! Ici, c'est la version Xbox Series S du jeu qui tourne (oh la la il aurait tellement mérité un mode 120 fps), mais bon sang que ça fait du bien d'avoir de nouvelles sensations dans un FPS !Et en plus, je carry ma team ! Pour une fois que je ne suis pas un noobBref, dispo dès maintenant sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC, vous n'avez AUCUNE excuse de ne pas l'essayer. Si ce n'est les éternels "Les free to play, c'est nul". Sauf que NON. C'est top en multijoueur, quand on a des potes avec qui jouer, vous comprendrez vite l'intérêt de ne pas demander à vos amis de débourser 80 € sur un jeu multi