Let's Play

Bon... Je me suis lancé dans la démo de Tormented Souls (et j'ai hésité à écrire ce petit billet), et... J'en suis ressorti frustré, mais également pris de nostalgie ^^ ! Explications :Tout d'abord, prenons conscience qu'il s'agit d'un jeu 35 € en dématérialisé, sortant dans un premier temps sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Un choix que je trouve curieux (privilégier les consoles Next-Gen avec un parc plutôt réduit), sachant que le jeu n'exploite pas particulièrement la PS5 en l'occurence, je n'ai pas pu tester le jeu sur Xbox Series S. Je ne suis pas spécialement tourné vers la technique, mais à vu de nez, ça tourne en 30 fps avec des baisses ça et là - il faudra attendre une vidéo de digital foundry pour en avoir le coeur net, mais je n'ai pas trouvé le jeu particulièrement fluide... Peut être que je retenterais l'expérience sur Nintendo Switch, je suis moins exigeant envers cette console.Si je ne peux que saluer l'ambiance, et la maison bien glauque, qui devrait plaire à ceux qui ont aimé Remothered et bien sûr le premier Resident Evil, le jeu se veut glauque à souhait (bon, et y'a des nichons, j'me suis auto censuré la vidéo en 18+), peut être même un poil trop à certains moment, car il a réussi à me déranger. C'est même plutôt joli graphiquement au niveau des décors, mais pour le bestaire ou les animations des personnages... C'est autre chose. Le côté "Kawaii" de l'héroïne me plait bien (je sais que ça freine certains ici), ça me rappelle "un peu" Code Vein (ou plus loin encore Scarlet Nexus) par exemple ^^ !Si les premières minutes étaient vraiment top (je me suis senti comme dans un mélange de Layers of Fear, mais avec un gameplay à la sauce Resident Evil 1 avec ses petites enigmes), j'ai tout de même trouvé certaines enigmes trop poussées avec des incohérences (exemple, choisir la taille de notre clé à Molette (wtf) pour ouvrir une porte, qui disparait ensuite de l'inventaire alors que l'on rencontre un écrou dans une énigme plus tard), rendant le jeu très scripté, obligeant à résoudre les enigmes de la façon dont les développeurs l'ont décidé. Je trouve que ça fonctionnait en 1996, mais en 2021... Pas spécialement.Mais cela reste du détail de finition (et ptet que je ne suis pas doué), mais ce qui m'a le plus embêté... C'est le bestiaire.Alors oui, la première fois que je suis tombé sur un ennemis, j'ai flippé. Puis une fois que j'ai vu son IA, sa modélisation, ses attaques, ça faisait... Monstre de la foire du trone. Et ça m'a totalement ruiné l'expérience de jeu, équipé de ma clouteuse qui lance de la mousse.Et pourtant, c'est un jeu que je ne connaissais pas (merci Guiguif pour la news). Sur le papier, ça me plaisait énormément ! Manette en main, ça m'a juste donné l'impression de jouer à un Resident Evil 1 Wish, à 35 €, certes, mais finalement... Ca m'aura surtout donné envie de continuer ma partie de Resident Evil 0 sur PS5 (j'aurais préféré l'avoir sur Switch pour y jouer en déplacement, mais HEY, confinement oblige, ça ne change pas grand chose, n'est-ce pas ?).Enfin voilà, ne me tapez pas, c'est mon avis, certains vont probablement surkiffer le jeu, mais de mon côté, la démo a été une petite douche froide (même si j'aime bien l'héroïne). Et vous, qu'avez-vous pensé de cette démo ? (malheureusement disponible actuellement qu'aux chanceux ayant pu avoir une PS5 [ou qui ont un PC], ce qui est là aussi dommage. Il est possible que la démo soit disponible sur Switch et Xbox, j'avoue ne pas avoir cherché plus que cela.)Sortie le 27 aout prochain, je vous encourage à l'acheter si vous aimez le genre car c'est un jeu indépendant et qu'un effort a été fait sur le prix. Mais personnellement, je sais que je n'aurais pas la patience de passer des heures sur ce jeu (même si ça me ferait rire de voir l'un d'entres vous le streamer... On va taguer @Shiincloud pour ça).