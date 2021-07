Eldest Souls est un Boss Rush : il n'y aura pas d'autres ennemis à affronter en dehors des 9 boss que propose le titre, et il n'y aura pas plus de choses à faire, si ce n'est de vous balader un petit peu dans les ruines du royaume et parler aux PNJ présents sur la carte.

Parlons du système de jeu : comme au genre qu'il emprunte, il y aura une grosse partie de gestion de l'endurance afin de ne pas se retrouver à bout de souffle après 3 esquives, et le gros point fort du jeu est son système de soin : afin de pouvoir reprendre de la vie, vous devrez charger un coup pendant quelques secondes afin de remplir une barre (un coup chargé suffit à la remplir), et à chaque attaque, votre santé va remonter, vous octroyant de meilleurs dégâts. Un système vraiment intelligent qui donnera lieu à de gros retournements de situation.

Si Eldest Souls est parfaitement carré et remplit son contrat avec en plus une bonne rejouabilité et ses 3 arbres de talents, j'ai néanmoins trouvé les combats beaucoup moins intenses et intéressants sur la longueur qu'un Furi qui monte en puissance tout du long. Un peu trop court, mais reste un bon petit jeu.