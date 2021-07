Bonjour à toutes et à tous,Aujourd'hui, je reviens sur l'histoire d'Elite, un jeu de simulation spatial qui a révolutionné le petit monde du Jeu Vidéo lors de sa sortie en 1984, où on était plus habitué à jouer à des jeux d'arcade qu'à un jeu où vous êtes libres de faire ce que vous voulez.Je parle notamment du lancement du BBC Micro, qui sera le siège de la première version du jeu, puis j'enchaine sur les différentes conversions, avant de terminer par la traditionnelle revue de presse, et notamment le test mythique d'Olivier Fontenay dans Micro News.Et vous verrez qu'il a inspiré nombre de créateurs, dont ceux de GTA.Bonne vidéo et bon WE !!!