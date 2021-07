Je regardais hier et comme par hasard la promo est arrivé aujourd'hui : l'excellent(avis en hyper lien) est à 1€79 sur Gog.Un jeu que je conseille FORTEMENT à tous les amoureux de Myst likes et amoureux de civilisations perdues ! Vous visiterez l'Egypte ancienne, la civilisation Maya, l'ïle de Pâques, la culture Anansi, et connaitre leur lien avec...Sortie en 1996, ce jeu a vraiment marqué son époque par sa réalisation très haut de gamme et ses énigmes retors !Attention toutefois, le jeu est ici en VO, mais rien de bien gênant[b] Le lien [/b]