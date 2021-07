J'attendais la Switch pro, j'ai finalement préco la steam deck de Valve. Après réflexion, j'ai pris la version 512 go pour être moins limité sur le Nvme (j'hésitais avec la version à 256 go).Ayant un PC full Nvme, vraiment pas envie de me limiter à la vitesse d'une carte SD (160 mo/s en lecture si on ne prend pas trop de la merde) vs 2 000 mo/s à 7000 mo/s pour un Nvme (aucune idée de la vitesse de la version steam deck)Pourquoi j'ai changé d'avis :- La Switch pro n'existe pas :/- Le LCD est plus lumineux que l'Oled, la Switch Oled me fait peur pour des parties en extérieur voir même dans les transports en commun. La Steam deck est à 400 cd/m², la Switch est à 360 cd/m², aucune idée pour la Switch Oled... Les 360 cd/m² étaient déjà limite je trouve.- J'ai un catalogue steam bien rempli avec comme pour beaucoup, une bonne liste de jeux à faire.- Les jeux PC coûtent vraiment beaucoup moins chers. Quand j'ai songé à racheter une Switch, j'ai tout de suite fait le calcul du nombre de jeux à 50 euros (voir 60 euros) que je voulais, il n'y en a pas beaucoup, mais les 3 que je convoite pour le moment, c'est déjà 150 euros en plus des 350 euros... Ces mêmes jeux que je peux faire sur mon PC (mais pas en mode portable).- Niveau puissance graphique, on est sur un facteur x10 comparé à la Switch, ce qui engendre qu'on peut enfin jouer à tous les jeux tiers sur portable.- En ayant potassé un peu le sujet, cette steam Deck est un mini PC optimisé. Tous les jeux tournent dessus, mais les développeurs peuvent les optimiser spécifiquement pour la steam deck. Curieux de voir comment tourneront ces premiers jeux opti pour cette architecture.En l'état, et pour ne pas prendre trop de risques, cette petite console portable a la puissance graphique d'une GTX 960m. Bien sûr, elle a une architecture bien plus récente et tournera mieux. Mais j'ai tendance à prendre une comparaison pessimiste pour me faire une idée de comment pourrait tourner les jeux sur cette machine.Donc pour se faire une idée, voilà 50 jeux tournant sur une GTX 960m :En début de vidéo de chaque jeu, il est indiqué si le jeu tourne en 720p ou 1080p. Quand ça tourne en 720p, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que serait capable cette steam Deck. Quand ça tourne en 1080p, il y aura une bonne marge de manœuvre pour augmenter les graphismes.Bien entendu, regarder cette vidéo sur un écran PC / TV ça va piquer, l'image sur un écran en 800p de 7 pouces offre un autre rendu (ceux qui ont la switch comprendront, surtout quand ça tourne en 720p natif et pas en 540p).Pour finir, cette steam Deck ne sera absolument pas adapté pour du jeu AAA PC sur écran TV, du moins, ce serait dommage de se taper du 720p sur un grand écran. Elle tournera parfaitement pour des jeux peu gourmands en 1080p voir même 4K, mais oubliez les derniers gros jeux bien gourmands sur grand écran, sauf si vous n'êtes pas trop exigeants...Bref, j'ai mon PC branché sur ma TV/écran PC, j'aurais ma Steam Deck pour continuer mes parties ailleurs. (M'en tape de la station d'accueil).Bonus : Pour ceux qui ont peur pour les touches, regardez une manette Xbox/PS4/PS5, regardez où se trouvent les gâchette comparé aux boutons, regardez maintenant comment sont placés les boutons par rapport aux gâchette sur la Steam Deck. Soyez rassurésIls ont conçu les meilleurs Controller VR du marché, sur ce point, je suis ultra confiant.