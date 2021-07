, voilà à quoi cela ressemble:13 jeux qui auront totaliser un total de vente de la semaine inférieur à 75 000!1 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 13,211 (2,032,643)2 [NSW] Samurai Warriors 5 (Koei Tecmo, 06/24/21) – 11,555 (50,246)3 [PS4] Samurai Warriors 5 (Koei Tecmo, 06/24/21) – 10,292 (65,967)4 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 9,458 (2,251,898 )5 [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 7,298 (2,279,942)6 [PS4] Scarlet Nexus (Bandai Namco, 06/24/21) – 5,805 (25,965)7 [NSW] Moshikashite? Obake no Shatekiya for Nintendo Switch (Nippon Columbia, 07/01/21) – 4,486 (New)8 [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer, 12/03/20) – 2,635 (116,342)9 [NSW] Summer Pockets REFLECTION BLUE (Prototype, 07/01/21) – 2,351 (New)10 [PS4] Resident Evil Village (Capcom, 05/08/21) – 2,265 (191,983)11 [NSW] Dragon Quest XI S(New Price Version) (Square Enix, 12/04/20) – 2,098 (111,131)12 [PS5] Scarlet Nexus (Bandai Namco, 06/24/21) – 1,777 (12,785)13 [NSW] The Caligula Effect 2 (FuRyu, 06/24/21) – 1,738 (11,981)-Constat d'une ultra domination de Nintendo, ce marché est détenu de façon monopolistique par Nintendo: sur les 30 jeux du top, Nintendo possède 17 jeux! La concurrence indirectes des autres éditeurs se résument à 11 titres différents sur 13 jeux.-Aucun jeux édité directement par le concurrent direct Sony, à un moment cela doit être considéré comme une grave anomalie je trouve, cette non présence.-Capcom a réussi a placé 2 titres (MHR et REV), ensuite on trouve un et unique pour le reste des éditeurs (Bandai Namco, Koei Tecmo, etc)-Sega et Marvelous ont zéro titres présents dans le top!-Square Enix ne place qu'un seul et unique titre qui est de plus une version "Price Version" de son titre phare Dragon Quest.-Level 5 l'ex-outsider n'existe plus!Les tiers qui s'en sortent bien (voir très bien) sont surtout sur switch, on pense à Momotaroh, Minecraft et Monster Hunter Rise comme meilleur exemple. La lettre M semblent porter bonheur au JaponPour le reste, on a des sortis "importantes" qu'on peut déjà considérer comme flop (au vu de l'ambition) ainsi Scarlet Nexus (environ 38 000 sur 2 supports c'est beaucoup trop peu), le Samourai Warrior 5 est très très loin de ses meilleures ventes.Resident Evil Village PS5 est hors des radars, la version PS4 faisant un score plutôt moyen-faible au vu de la license.Il y a de quoi vraiment mais vraiment déprimé!Nintendo n'a tellement pas de concurrence pour le pousser dans ses retranchements se permettant de bosser les mains dans les poches avec les remakes de Mario 3D World en attendant ZElda Skysword.