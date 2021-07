Déçu de la Nintendo Switch OLED et de son architecture Old Gen ? Et si vous recycliez votre Xbox Series S pour faire une console portative Next-Gen ?Accouplée à son nouvel écran 1080p, la Xbox Series S vous permettra de profiter "on-the-go" (ouille, ça ne va pas plaire cet anglicisme) à tous vos jeux Next Gen partout dans le monde ! Vous pouvez même y adjoindre une batterie externe si vous n'avez pas de prise dans le coin ^^ !