Scarlet Nexus était le jeu que j’attendais le plus sur ce premier semestre avec YS 9 en debut d'année.Valait-il l’attente ?- Système de combat juste ultra kiffant- Très beau cell-shading- Bonne DA- OST quali- 60fps sans faille sur PS5 malgres le deluges d’effets- Une 40ene d'heures de durée de vie en comptant les 2 scenarios- Bonne Histoire...- ... Mais gâchée par plein de choses- Trop trop trooop de cinematiques- Les phases Interludes chiantes et qui cassent le rythme- Aucunes annexes, post games, secret ect...- L'icone "Passer" qui reste en bas sur toutes les cinematiques... why ?Pour une fois je vais commencer avec les défauts: Un peu comme Astral Chain les devs ont voulu partir sur du BTA en y incorporant un coté scenarisé plus poussé et RPG, malheureusement ils auraient du s'abstenir. L'histoire est bonne mais désagréable a suivre a cause d'une mise en scene souvent vieillotte, mais aussi a cause du fait d’avoir voulu la faire découvrir a travers deux personnages qui vont la vivre chacun de leur coté pour se retrouver a divers moments (sans spoil un conseil: ne commencez surtout pas avec Kasane, c'est clairement la partie du scenario la moins bonne des 2).Il y a trop de cinematiques tout le temps, les phases « interludes » qui vous proposent d'upgrade vos relations avec les autres persos sont ultra chiantes (et encore pire vers la fin du jeu) et pour finir tout le coté RPG est complètement anecdotique. Il n'y a meme pas de vrais quetes annexes, de post game une fois les 2 versants de l'histoire finis, ni de donjon secret ou de boss optionnel, c'est une ligne droite.A vrai dire on a l'impression que le jeu n'est pas totalement fini et qu'il manque des trucs, il y a meme des zones qui ne servent a rien sur certaines maps, très étrange, sans compter des trous dans le scenario (ou alors c'est très mal expliqué).Mais malgres tout ça Scarlet Nexus a quand meme beaucoup de qualités, notament l’un des systèmes de combats les plus kiffants vu dans un jeu de ce genre. Balancer des poutres, des bulldozer ou carrement une rame de metro dans la tronche d’ennemis c’est juste ultra jouissif. Le jeu a une bonne ambiance, l’histoire est assez poussée, les persos sont plutot sympa, le monster design lorgnant parfois du coté de Silent Hill en mode verdure est très réussi et l’OST contient quelques excellents thèmes.