Nous avons tenu compte de vos retours sur l’absence de synchronisation labiale avec le japonais dans la version originale de Ghost of Tsushima et nous avons travaillé dur pour régler ce problème dans cette nouvelle itération du jeu. Désormais, grâce à la capacité de la PS5 à faire des rendus en temps réel, les cinématiques de Ghost of Tsushima et de l’extension Île d’Iki disposeront de la synchronisation labiale avec le japonais sur PS5.

La puissance de la PS5, qui permet de faire des rendus des cinématiques en temps réel, permettra d'avoir une synchro labiale en japonais plus vraie que jamais. Cette fonctionnalité restera donc indisponible sur la version PS4 du jeu, qui n'a visiblement pas la possibilité d'effectuer ces rendus en temps réel.