Salut les gueguerreux ! Alors qu'on soit clair, Ratchet, Flight Simulator ou Mario golf () ne sont pas des jeux Next gen ! Du moins je ne le crois plus après avoir vu cette démo de l'UE5 !C'est complètement dingue !!!Je sens que ma 3080 va bientôt tousser

posted the 07/01/2021 at 08:51 PM by hizoka