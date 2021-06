Le Summer Game Fest ça vaut c'que ça vaut au niveau de ses annonces (j'me suis réjouit de Jurassic World Evolution 2, en grand fan de la licence Jurassic Park, pour le reste ça vaut c'que ça vaut, chacun trouvera un intérêt plus ou moins prononcé à l'événement), mais c'était aussi l'occasion pour la 2ème année de proposer des démos sur XBOX One et Series.Si j'avais déjà vu la vidéo de présentation de The Riftbreaker et que j'avais trouvé ça très beau sans savoir à quoi m'attendre, j'ai testé et c'était plutôt cool, en revanche, quand j'ai fouillé les noms des jeux, y a ce truc qui ressortait et qui m'a intrigué, donc on s'est lancé dessus avec un pote, et là... Ben j'vous laisse découvrir ça, ce sera probablement plus parlant !Ca sort en Septembre prochain, et visuellement c'est plutôt joli en présentant un univers vraiment intéressant avec toutes ces créatures. Peut être répétitif sur la longueur, mais ça, seul le jeu final nous le dira !