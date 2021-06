Hello Gamekyo :-D ! Je ne sais pas si vous vous souvenez du (soporifique) Future Games Show, mais il y avait un jeu du genre "DOOM ETERNAL" à la sauce super arcade qui m'avait tapé dans l'œil.Et bah...J'ai pu avoir plein de petites infos, et je dois avouer que ça à l'air de pas mal se décanter ! Je ne sais pas si vous êtes à fond sur le projet, mais, j'insiste : c'est un tout petit studio français qui est derrière ce projet, ça fait plaisir à voir !Bref, le jeu proposera 3 biomes différents, des super pouvoirs, le tout dans une ambiance arcade à 200% ^^ ! Rien que le Bunny Hop, si vous êtes de la génération QUAKE, ça devrait vous esquisser un petit sourire...Vous pouvez déjà ajouter le jeu dans votre liste d'envie de Steam, et n'hésitez pas à poser vos questions ou suggestions ci-dessous, je me chargerais de les transmettre aux développeurs !Liens Steam : https://store.steampowered.com/app/1608470/Warcry_Challenges/ Tchuss !