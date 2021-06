Chers collègues joueurs de jeux vidéo bien le bonsoir !



Sous ce titre volontairement racoleur, se cache pour moi une hérésie dans ce jeu que je prends autrement grand plaisir à parcourir. Mais ...



Qui est le con...d qui a décidé que les créatures ne se dirigeraient qu'avec un seul stick !



Que ce soit Trudi, le dragon avec plein d'yeux ou encore les scarapides, c'est une horreur de ne pouvoir gérer les déplacements qu'à un stick (pour moi le gauche) et de ne pas pouvoir faire tourner la caméra comme dans tous les autres jeux avec le droit !



Avec les scarapides ça peut à la rigueur (extrême rigueur) passer, mais pour le dragon quelle plaie !



Quand on veut prendre de l'altitude, on se retrouve à regarder le ciel, et quand on descend c'est le sol... du coup niveau orientation je trouve ça vraiment à chier, on n'a aucun point d'orientation visible et on se retrouve à ouvrir la carte à tout bout de champ pour voir si on va au bon endroit !



J'ai bien cherché dans les réglages mais je n'ai trouvé que le choix entre stick gauche ou droit pour diriger les créatures.



Sinon le jeu est top et je m'amuse beaucoup.



C'était mon cri de gueule du soir.

Bonne soirée à tous !