Si je devais retenir trois jeux de la conférence de Ms de hier, je retiendrai FH5, S.T.A.L.K.E.R. 2 et Replaced.Un gros coup de coeur pour ce dernier qui est un jeu d'action/plateforme en 2.5 D à la "DA" rétro-futuriste alléchanteLe titre sortira en 2022 sur Xbox et pc, et sera disponible day one dans le Game Pass