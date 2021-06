L’éditeur de jeux vidéo EA a été piraté L’éditeur de jeux vidéo EA a été piraté et de nombreuses informations ont été volées par les hackers, dont un code source. Les pirates affirment avoir téléchargé le code source du jeu FIFA 21 mais également des données relatives au moteur de jeu Frostbite. C’est Vice qui a été le premier média à évoquer le piratage du géant américain, ce dernier expliquant que pas moins de 780GB de données ont été volés. Dans un communiqué, un porte-parole d’EA a déclaré : « Nous enquêtons sur un récent incident d’intrusion dans notre réseau où une quantité limitée de code source de jeu et d’outils associés a été volée ». Il a ajouté : « Nous n’avons aucune raison de croire qu’il existe un risque pour la vie privée des joueurs ».

posted the 06/11/2021 at 05:56 PM by newtechnix