Bonjour à tous,

en cette période pré estivale je sirote devant Roland Garros et je me plait à repenser à la saga Virtua Tennis. Simple coup de nostalgie peut-être ... mais le manque se fait sentir ! Les heures passées à débloquer Master et King sur ma Dream, les parties à 4, les mini-jeux, etc ... J'avoue ne pas avoir testé le 4 sorti en 2011 je crois, mais apparemment c'est pas une perte vu les tests qu'il s'était smashé dans la tronche. Bref, vous aussi il vous manque ?