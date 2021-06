Hello! Je n'avais pas trop suivi l'actu au niveau de The King of fighters XV, quel a été ma surprise de voir qu'il y a déjà 20 vidéos de gameplay qui sont sortis ^^ ! Je me les ai compilé dans une petite vidéo que je partage avec vous (bon, 25 minutes de gameplay quand même) :Ca m'a donné envie de me remettre à KOF XIV sur PS4, je vais chercher une petite promo en attendant la sortie du prochain épisode (en 2022 quand même, toujours sur PS4 d'ailleurs).