Salut à tous !!!Aujourd'hui je vous partage une vidéo qui explique les coulisses du développement de Defender of The Crown sur Amiga: création de Cinemaware, le légendaire studio, retards et changement de studio en cours de dév, deadline impossible à tenir ... pour au final arriver au résultat qu'on connait aujourd'hui, à savoir un des jeux les plus légendaires de la machine.