J'EN SORS INSATISFAIT

Déjà avant de commencer, si vous n'êtes pas complètement à jour dans Games of Thrones, ne lisez pas car je ne prends pas mes pincettes.Voilà je viens de finir cette saison 8! Avec les nombreux avis négatifs envers cette saison 8 je n'avais pas très envie de me mettre à jour! Donc je m'étais arrêté à la saison 7.Mais bon il fallait que je le regarde pour me faire un avis propre.Comment certains personnages habituellement très réfléchis deviennent tout à coup aussi impulsif ? : Le pouvoir ça monte à la tête dira t-on...Comment Arya Stark arrive à tuer le roi de la nuit aussi simplement ? N'était-elle pas bloquée dans une salle porte fermée car les marcheurs blancs essayaient de forcer la porte ? Comment a t-elle pu venir aussi proche du Roi de la nuit pour le poignarder alors que ce dernier était entouré de ses commandants et d'autres marcheurs blancs ?J'ai l'impression que les choses devaient se passer et c'est tout ce qui comptait pour les scénaristes et réalisateurs! Je suis resté sur ma faim sur la victoire face aux marcheurs blancs : Comment dire !!! Pour tout ce qui se présageait... J'ai trouvé leur défaite BOF...Bref, quitte à faire une bad end, je trouve qu'il y avait mieux à faire! Certaines scènes étaient trop rapide, d'autres trop longues mais tout n'est pas à jeter dans cette saison 8. Elle n'est pas aussi mauvaise que ce que j'imaginais. Je suis resté bizarrement sur ma faim. Très insatisfait.Ah et aussi, c'est bien beau la révélation selon laquelle Jon est en réalité Aegon Targaryen, qu'ensuite il élimine Daenerys, tout ça pour finir dans la garde nuit ptdrrr. La révélation de Jon comme héritier légitime du trône était juste en somme une raison pour rendre Daenerys encore plus folle qu'elle ne le dévenait déjà...