1er Juin: Griftlands (PS4, One, Switch, PC)

1er Juin: Ghosts ‘n Goblins Resurrection (PS4, One, PC)

1er Juin: The Elder Scrolls Online : Blackwood (PS4, One, PC)

2 Juin: World of Warcraft Burning Crusade Classic (PC)

3 Juin: Monster Harvest (PS4, One, Switch, PC)

3 Juin: Open Country (PS4, One, PC)

3 Juin: Tour de France 2021 (PlayStation, Xbox, PC)

3 Juin: Wing of Darkness (PS4, Switch, PC)

4 Juin: DC Super Hero Girls : Teen Power (Switch)

4 Juin: Sniper : Ghost Warrior Contracts 2 (PlayStation, Xbox, PC)

4 Juin: The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (PS4, One, Switch, PC)

8 Juin: Backbone (PS4, One, Switch, PC)

8 Juin: Chivalry II (PlayStation, Xbox, PC)

8 Juin: Edge of Eternity (PlayStation, Xbox, PC)

10 Juin: Chicory: A Colorful Tale (PlayStation, PC)

10 Juin: Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

10 Juin: Ninja Gaiden Master Collection (PS4, One, Switch, PC)

10 Juin: We are Football (PC)

11 Juin: Guilty Gear : Strive (PlayStation, PC)

11 Juin: L’Atelier du jeu vidéo (Switch)

11 Juin: Neptunia ReVerse (PS5)

11 Juin: Ratchet & Clank : Rift Apart (PS5)

17 Juin: Red Solstice 2 : Survivors (PC)

18 Juin: Curved Space (PlayStation, Xbox, Switch, PC)

18 Juin: Rico London (PlayStation, Xbox, Switch, PC)

22 Juin: Donjons & Dragons : Dark Alliance (PlayStation, Xbox, PC)

22 Juin: Ender Lilies : Quietus of the Knights (Switch, PC)

24 Juin: Legend of Mana (PS4, Switch, PC)

24 Juin: Roguebook (PS4, One, PC)

25 Juin: Alex Kidd in Miracle World DX (PlayStation, Xbox, Switch, PC)

25 Juin: Cotton Reboot (PS4, Switch, PC)

25 Juin: Mario Golf Super Rush (Switch)

25 Juin: Scarlet Nexus (PlayStation, Xbox, PC)

29 Juin: Disgaea 6: Defiance of Destiny (PS4 [Jap], Switch)

