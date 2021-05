4 ans après sa disparition en 1803, un navire marchand est retrouvé. Vous voilà chargé de l’explorer et… en tant qu’expert en assurance, de chiffrer les indemnités. On reconnaît bien là l’esprit facétieux de Lucas Pope après l’excellent Papers Please, vous offrant ainsi un nouveau rôle a priori barbant dans un contexte pourtant fantastique.

Mais votre mission est bien de faire toute la lumière sur les mystères de l’Obra Dinn, avec l’aide d’un livre et d’une montre qui vous permet, lorsque vous trouvez un cadavre, de revivre l’instant précis - figé même - où le décédé est passé de vie à trépas.

En observant la scène et en recoupant avec les informations contenues dans le livre, il faudra ainsi consigner l’identité du défunt, la cause de sa mort et éventuellement le coupable. Le navire ayant embarqué 60 personnes, la tâche ne s’annonce pas simple, d’autant que l’Obra Dinn a connu bien des catastrophes.

Séduit à la fois par la réalisation monochrome du jeu ainsi que l’enquête qui ouvre toujours de nouvelles pistes, je n’ai pas décroché de cette aventure longue d’une dizaine d’heures, parcourant le navire et revivant les drames à la recherche du moindre détail.