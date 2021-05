Et puis bien entendu, Rolling Gunner, c'est aussi un système d'arme redoutable avec plusieurs tirs et son module qu'il va falloir apprendre à manier pour dégommer les ennemis qui arrivent de toute part. Une fois maitrisé, ça devient grisant à jouer ! Rolling Gunner possède une vraie courbe de progression, avec du challenge, sans jamais contrarier le joueur moins aguerri. Un shmup que je ne peux que vous conseiller !

Il possède également un système de scoring qui s'adapte au niveau de difficulté choisi et qui là encore, devrait satisfaire un large public. De bien beaux graphismes, clairs et précis, mais il propose aussi une bande-son que j'ai beaucoup aimé et qui colle bien au jeu.

posted the 05/17/2021 at 11:14 AM by obi69