5 mois après les versions Xbox , Call of the Sea arrive enfin sur PS5 ! Actuellement en version 1.1.107.0 sur Xbox, la version PS5 apporte quelques améliorations, qui devraient arriver sur la prochaine mise à jour des versions Xbox du jeu. Voici quelques détails techniques sur le jeu :La version PS5 fonctionne avec une résolution dynamique de 2160p, 1800p étant la résolution la plus courante. La Xbox Series X fonctionne à 1440p et la Xbox Series S à 1080p dynamique (900p typiquement).La PS5 a des ombres légèrement meilleures que la Series X. La Series S, elle, propose un réglage des ombres très bas.Même distance d’affichage et de pop-in pour les 3 versions.Le framerate est un peu plus stable sur PS5 que sur Xbox Series X. La Xbox Series S ne souffre pas de chutes de framerate.Les temps de chargement un peu plus rapide sur PS5.L’éclairage a été amélioré à certains égards sur PS5.Les textures restent les mêmes dans les 3 versions.Attention : ces différences sont probablement dues au fait que les versions de la série Xbox ne sont pas à jour. Les développeurs vont sortir prochainement un patch pour les versions Xbox du jeu.