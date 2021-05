Bonjour à tous,Voilà une petite vidéo pour tous les fans de Ghosts'n Goblins, mais également pour ceux qui l'ont connu sur Amstrad CPC au moment de sa sortie. Et dans ce cas la vidéo devrait vous parler.Si en plus vous avez connu le test d'Amstrad Magazine à l'époque, alors je pense que vous comprendrez mon besoin d'en faire une vidéo

posted the 05/13/2021 at 07:37 AM by jedi