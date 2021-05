j'avais l'idée d'enchainer avec dragon quest 11,mais pour le coup je pense attendre un peu avant de commencer un autre rpg,c'est simple apres persona 5 tout les autres rpg me semble insipide,les persos,le scenario,les musiques,les themes abordés,le systeme de combat,meme apres 170 heure de jeu je n'avais pas envie de quitter joker et sa bande,la ou pas mal de rpgactuel me gave au bout de 20 heures,la sensation de tristesse une fois le jeu fini est assez incroyable.