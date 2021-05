Multi machines

Chopé en promo il y a un bout de temps, j'ai eu envie de me le lancer après avoir fini Tell Me Why. J'aime bien me faire un petit jeu indé pas prise de tête de temps à autre, et il était temps pour celui-ci de passer à la casserole.+ Très bonne ambiance. Il s'agit surement du point fort du jeu qui nous perd tout au "long" de l'aventure dans cette petite ville. Pas de voix, juste des musiques et des sons.+ L'esthétique certes simpliste, mais qui apporte un certain cachet.+ La bande son ... mon dieu quel bonheur. Une petite merveille qui m'a laissé sur le cul du début à la fin. Vraiment un travail formidable de ce côté là.- Pour du mystère, ce jeu en est un pur et dur ... on est perdu du début à la fin. Sauf qu'ici, à la fin, bah on est toujours perdu. Je n'ai pas compris grand chose.- Il faut le refaire une deuxième fois pour saisir un peu mieux l'intrigue. Ok, mais il faut avoir envie.- Une durée de vie ... très courte ... 1h30 grosso modo, le temps d'un film. Et même avec cette durée, je ne suis pas motivé à le recommencer.- Le montage, certes cinématographique, mais les coupures nous perdent plus qu'autre chose ... on se demande parfois ce qu'il se passe.- L'interactivité résumée à ... son plus simple appareil. Inutile de chercher les interactions, ici, vous avez un couloir à suivre qui vous demande juste de maintenir une direction pendant 10 sec avant d'avoir un bout de scénar, et de temps en temps (mais pas trop hein, il faudrait pas se fatiguer les doigts), on vous demande d'appuyer sur A pour déclencher une action pas plus d'une dizaine de fois sur tout le jeu). Et c'est tout.Au final, Virginia aurait pu être un excellent titre. Il a d'excellentes idées, une superbe bande son (chapeau bas pour ce point car c'est une merveille), ... mais tout est gâché par une mise en scène imbuvable, et surtout une interaction réduite à son plus simple appareil, ne nous permettant même pas d'avoir un gameplay pour équilibrer le bordel qui se déroule sous nos yeux. Résultat, on passe d'un titre qui aurait pu être génial, à un jeu chiant à mourir qui ne nous laisse qu'une seule sensation une fois fini ... celle de ne rien avoir pigé à ce qu'il vient de ce passer pendant 1h30. Vraiment dommage.