Découvrez pour la première fois une conversion complète en ray tracing pour Super Mario 64 ! Le titre original de la Nintendo 64 a fait l'objet d'une rétroconception et d'une décompilation, ouvrant la voie à toute une série de nouvelles conversions sur de nouvelles consoles. Et cette fois-ci, c'est le pompon ! Rejoignez Alex Battaglia et John Linneman pour une démonstration d'une early alpha de cette remarquable modification pour PC.